Intact Financial Corporation
  Schadenregulierungssachverständiger

  Alle Schadenregulierungssachverständiger-Gehälter

Intact Financial Corporation Schadenregulierungssachverständiger Gehälter

Die durchschnittliche Schadenregulierungssachverständiger-Gesamtvergütung in Ireland bei Intact Financial Corporation reicht von €22.3K bis €31.1K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Intact Financial Corporations Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/25/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

€23.9K - €28.2K
Ireland
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
€22.3K€23.9K€28.2K€31.1K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Was sind die Karrierestufen bei Intact Financial Corporation?

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Schadenregulierungssachverständiger bei Intact Financial Corporation in Ireland liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von €31,083. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Intact Financial Corporation für die Position Schadenregulierungssachverständiger in Ireland beträgt €22,316.

