Die Software-Engineering-Manager-Vergütung in United States bei Instacart reicht von $388K pro year für Software Engineering Manager bis $618K pro year für Director. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $394K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Instacarts Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/25/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Software Engineering Manager
$388K
$244K
$144K
$0
Senior Software Engineering Manager
$652K
$302K
$350K
$0
Director
$618K
$328K
$290K
$0
Senior Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei Instacart unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)
50%
JAHR 1
50%
JAHR 2
Bei Instacart unterliegen RSUs einem 2-jährigen Vesting-Zeitplan:
50% werden unverfallbar im 1st-JAHR (50.00% jährlich)
50% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (12.50% vierteljährlich)