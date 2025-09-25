Unternehmensverzeichnis
Instacart
Instacart Software-Ingenieur Gehälter

Die Software-Ingenieur-Vergütung in United States bei Instacart reicht von $222K pro year für L3 bis $728K pro year für L8. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $350K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Instacarts Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/25/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Vergütung hinzufügenStufen vergleichen
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
L3
Engineer(Einstiegslevel)
$222K
$146K
$76.2K
$0
L4
Engineer 2
$277K
$178K
$99K
$0
L5
Senior Engineer
$343K
$213K
$130K
$0
L6
Senior Engineer 2
$432K
$246K
$185K
$1.1K
$160K

Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Praktikumsgehälter

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Instacart unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)

50%

JAHR 1

50%

JAHR 2

Aktienart
RSU

Bei Instacart unterliegen RSUs einem 2-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 50% werden unverfallbar im 1st-JAHR (50.00% jährlich)

  • 50% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (12.50% vierteljährlich)



Enthaltene Titel

Machine Learning Engineer

Backend-Softwareentwickler

Full-Stack-Softwareentwickler

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei Instacart in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $728,333. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Instacart für die Position Software-Ingenieur in United States beträgt $340,000.

