Die Vertrieb-Vergütung in United States bei Instacart reicht von $245K pro year für L5 bis $418K pro year für L7. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $324K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Instacarts Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/25/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$177K
$147K
$30K
$0
L6
$314K
$174K
$26.7K
$114K
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
|Keine Gehälter gefunden
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei Instacart unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)
50%
JAHR 1
50%
JAHR 2
Bei Instacart unterliegen RSUs einem 2-jährigen Vesting-Zeitplan:
50% werden unverfallbar im 1st-JAHR (50.00% jährlich)
50% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (12.50% vierteljährlich)