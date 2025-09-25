Unternehmensverzeichnis
Instacart
Instacart Personalvermittler Gehälter

Die Personalvermittler-Vergütung in United States bei Instacart beträgt $222K pro year für L5. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $195K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Instacarts Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/25/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
L3
Recruiter 1
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Recruiter 2
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
Senior Recruiter 1
$222K
$173K
$49K
$0
L6
Senior Recruiter 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Keine Gehälter gefunden
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Instacart unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)

50%

JAHR 1

50%

JAHR 2

Aktienart
RSU

Bei Instacart unterliegen RSUs einem 2-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 50% werden unverfallbar im 1st-JAHR (50.00% jährlich)

  • 50% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (12.50% vierteljährlich)



FAQ

The highest paying salary package reported for a Personalvermittler at Instacart in United States sits at a yearly total compensation of $245,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Instacart for the Personalvermittler role in United States is $173,000.

