Instacart Finanzanalyst Gehälter

Die Finanzanalyst-Vergütung in United States bei Instacart beträgt $210K pro year für L5. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Instacarts Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/25/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung $179K - $209K United States Übliche Spanne Mögliche Spanne $166K $179K $209K $232K Übliche Spanne Mögliche Spanne

Durchschnitt Vergütung nach Stufe Vergütung hinzufügen Stufen vergleichen

Stufenbezeichnung Gesamt Grundgehalt Aktien (/yr) Bonus L3 Financial Analyst 1 $ -- $ -- $ -- $ -- L4 Financial Analyst 2 $ -- $ -- $ -- $ -- L5 Senior Financial Analyst 1 $210K $165K $45K $0 L6 Senior Financial Analyst 2 $ -- $ -- $ -- $ -- Anzeigen 3 Weitere Stufen

$160K Bezahlt werden, nicht ausgenutzt Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.

Vesting-Zeitplan Haupt Alternative 1 25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Aktienart RSU Bei Instacart unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 6.25 % vierteljährlich )

25 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 6.25 % vierteljährlich )

25 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 6.25 % vierteljährlich ) 50 % JAHR 1 50 % JAHR 2 Aktienart RSU Bei Instacart unterliegen RSUs einem 2-jährigen Vesting-Zeitplan: 50 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 50.00 % jährlich )

50 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 12.50 % vierteljährlich )

Wie ist der Vesting-Plan bei Instacart ?

Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang Abonnieren Sie verifizierte Finanzanalyst Angebote . Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren → E-Mail-Adresse eingeben E-Mail-Adresse eingeben Abonnieren Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.