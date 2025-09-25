Die Datenwissenschaftler-Vergütung in United States bei Instacart reicht von $248K pro year für L4 bis $411K pro year für L6. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $320K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Instacarts Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/25/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$248K
$167K
$80.7K
$0
L5
$328K
$189K
$127K
$11.8K
L6
$411K
$222K
$182K
$6K
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
|Keine Gehälter gefunden
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei Instacart unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)
50%
JAHR 1
50%
JAHR 2
Bei Instacart unterliegen RSUs einem 2-jährigen Vesting-Zeitplan:
50% werden unverfallbar im 1st-JAHR (50.00% jährlich)
50% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (12.50% vierteljährlich)