Instacart Data-Science-Manager Gehälter

Das mittlere Data-Science-Manager-Vergütungspaket in United States bei Instacart beläuft sich auf $565K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Instacarts Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/25/2025

Median-Paket Instacart Data Science Manager San Francisco, CA Gesamt pro Jahr $565K Stufe L7 Grundgehalt $265K Stock (/yr) $300K Bonus $0 Jahre im Unternehmen 3 Jahre Jahre Erfahrung 9 Jahre

Neueste Gehaltsangaben

Unternehmen Standort | Datum Hierarchieebene Tag Jahre Berufserfahrung Gesamt / Im Unternehmen Gesamtvergütung ( USD ) Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus

Vesting-Zeitplan Haupt Alternative 1 25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Aktienart RSU Bei Instacart unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 6.25 % vierteljährlich )

25 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 6.25 % vierteljährlich )

25 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 6.25 % vierteljährlich ) 50 % JAHR 1 50 % JAHR 2 Aktienart RSU Bei Instacart unterliegen RSUs einem 2-jährigen Vesting-Zeitplan: 50 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 50.00 % jährlich )

50 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 12.50 % vierteljährlich )

Wie ist der Vesting-Plan bei Instacart ?

