Instacart
Instacart Data-Science-Manager Gehälter

Das mittlere Data-Science-Manager-Vergütungspaket in United States bei Instacart beläuft sich auf $565K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Instacarts Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/25/2025

Median-Paket
company icon
Instacart
Data Science Manager
San Francisco, CA
Gesamt pro Jahr
$565K
Stufe
L7
Grundgehalt
$265K
Stock (/yr)
$300K
Bonus
$0
Jahre im Unternehmen
3 Jahre
Jahre Erfahrung
9 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei Instacart?

$160K

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Instacart unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)

50%

JAHR 1

50%

JAHR 2

Aktienart
RSU

Bei Instacart unterliegen RSUs einem 2-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 50% werden unverfallbar im 1st-JAHR (50.00% jährlich)

  • 50% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (12.50% vierteljährlich)



FAQ

The highest paying salary package reported for a Data-Science-Manager at Instacart in United States sits at a yearly total compensation of $1,205,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Instacart for the Data-Science-Manager role in United States is $380,000.

