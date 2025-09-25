Unternehmensverzeichnis
Instacart
Instacart Customer Success Gehälter

Die durchschnittliche Customer Success-Gesamtvergütung in Canada bei Instacart reicht von CA$115K bis CA$164K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Instacarts Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/25/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

CA$131K - CA$155K
Canada
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
CA$115KCA$131KCA$155KCA$164K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

CA$226K

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Instacart unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)

50%

JAHR 1

50%

JAHR 2

Aktienart
RSU

Bei Instacart unterliegen RSUs einem 2-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 50% werden unverfallbar im 1st-JAHR (50.00% jährlich)

  • 50% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (12.50% vierteljährlich)



FAQ

The highest paying salary package reported for a Customer Success at Instacart in Canada sits at a yearly total compensation of CA$163,549. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Instacart for the Customer Success role in Canada is CA$115,196.

Weitere Ressourcen