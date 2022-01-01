Innovaccer Gehälter

Unternehmensverzeichnis
Innovaccers Gehaltsbereich reicht von $9,325 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Datenanalyst am unteren Ende bis $260,100 für einen Produktdesign-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Innovaccer. Zuletzt aktualisiert: 9/6/2025

$160K

Software-Ingenieur
Software Engineer 1 $15K
Software Engineer 2 $38.3K

Backend-Softwareentwickler

Datenwissenschaftler
Median $17.5K
Produktmanager
Median $55.8K

Software-Engineering-Manager
Median $67.7K
Datenanalyst
Median $9.3K
Produktdesigner
Median $21.6K
Data-Science-Manager
$70.8K
Informationstechnologe (IT)
$77.7K
Unternehmensberater
$16.5K
Marketing-Operations
$11.8K
Produktdesign-Manager
$260K
Vertrieb
$11.8K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei Innovaccer ist Produktdesign-Manager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $260,100. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Innovaccer beträgt $21,561.

