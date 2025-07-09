Unternehmensverzeichnis
Innotech
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen

Innotech Gehälter

Innotechs Gehaltsbereich reicht von $11,973 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Informationstechnologe (IT) am unteren Ende bis $122,400 für einen Chemieingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Innotech. Zuletzt aktualisiert: 9/14/2025

$160K

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.

Software-Ingenieur
Median $51K

Frontend-Softwareentwickler

Backend-Softwareentwickler

Qualitätssicherungs-Softwareentwickler (QS)

Dateningenieur

DevOps-Ingenieur

Datenanalyst
Median $39.8K
Business-Analyst
Median $46K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Lösungsarchitekt
Median $68K

Datenarchitekt

Technischer Programmmanager
Median $78.9K
Verwaltungsassistent
$22.7K
Chemieingenieur
$122K
Datenwissenschaftler
Median $31.3K
Informationstechnologe (IT)
$12K
Investmentbanker
$41.8K
Recht
$63.2K
Produktdesigner
$38.8K
Produktmanager
$60.2K
Projektmanager
$91.4K
Personalvermittler
$58.5K
Software-Engineering-Manager
$66K
Risikokapitalgeber
$41.9K
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

Die bestbezahlte Position bei Innotech ist Chemieingenieur at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $122,400. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Innotech beträgt $50,958.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Innotech gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Apple
  • Spotify
  • Airbnb
  • Roblox
  • LinkedIn
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen