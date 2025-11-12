Unternehmensverzeichnis
InMobi
InMobi Full-Stack Software-Entwickler Gehälter

Die Full-Stack Software-Entwickler-Vergütung in India bei InMobi beträgt ₹7.52M pro year für SDE IV. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in India beläuft sich auf ₹6.81M. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für InMobis Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/12/2025

Durchschnitt Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien ()
Bonus
SDE IV
₹7.52M
₹6.4M
₹1.12M
₹0
Neueste Gehaltsangaben
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei InMobi unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (1.19% pro Periode)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Full-Stack Software-Entwickler bei InMobi in India liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von ₹10,505,389. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei InMobi für die Position Full-Stack Software-Entwickler in India beträgt ₹6,761,424.

