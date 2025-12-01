Unternehmensverzeichnis
Inmar
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
    Levels FYI Logo
  • Gehälter
  • Data-Science-Manager

  • Alle Data-Science-Manager-Gehälter

Inmar Data-Science-Manager Gehälter

Die durchschnittliche Data-Science-Manager-Gesamtvergütung in United States bei Inmar reicht von $153K bis $222K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Inmars Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/1/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$174K - $202K
United States
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$153K$174K$202K$222K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Wir brauchen nur noch 3 weitere Data-Science-Manager Einträges bei Inmar um freizuschalten!

Lade deine Freunde und Community ein, ihre Gehälter anonym in unter 60 Sekunden hinzuzufügen. Mehr Daten bedeuten bessere Einblicke für Jobsuchende wie dich und unsere Community!

💰 Alle anzeigen Gehälter

💪 Beitragen Dein Gehalt


Beitragen
Was sind die Karrierestufen bei Inmar?

Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang

Abonnieren Sie verifizierte Data-Science-Manager Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren

Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Data-Science-Manager bei Inmar in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $222,482. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Inmar für die Position Data-Science-Manager in United States beträgt $153,307.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Inmar gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • HCSS
  • Caissa
  • Fast Enterprises
  • CitiusTech
  • J.D. Power
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/inmar/salaries/data-science-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.