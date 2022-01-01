Unternehmensverzeichnis
Inmar
Inmar Gehälter

Inmar's Gehaltsbereich reicht von $79,600 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Personalwesen am unteren Ende bis $224,400 für einen Marketing am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Inmar. Zuletzt aktualisiert: 8/19/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $109K
Data Science Manager
$188K
Data Scientist
$110K

Finanzanalyst
$86.7K
Personalwesen
$79.6K
Marketing
$224K
Produktmanager
$147K
Vertrieb
$124K
Software Engineering Manager
$159K
FAQ

Die am besten bezahlte Rolle, die bei Inmar gemeldet wurde, ist Marketing at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $224,400. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei Inmar gemeldet wurde, beträgt $124,375.

