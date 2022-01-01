Unternehmensverzeichnis
Ingram Micro
Ingram Micro Gehälter

Ingram Micro's Gehaltsbereich reicht von $10,091 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $264,924 für einen Lösungsarchitekt am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Ingram Micro. Zuletzt aktualisiert: 8/12/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $10.1K
Produktdesigner
Median $168K

UX-Designer

Data Scientist
Median $83.9K

Business Analyst
$186K
Finanzanalyst
$127K
Informationstechnologe (IT)
$146K
Marketing
$101K
Produktmanager
$83.6K
Projektmanager
$119K
Vertrieb
$72.5K
Vertriebsingenieur
$20.7K
Software Engineering Manager
$81K
Lösungsarchitekt
$265K
Technischer Programm-Manager
$176K
UX-Forscher
$77.4K
Risikokapitalgeber
$66.7K
Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

Die am besten bezahlte Rolle, die bei Ingram Micro gemeldet wurde, ist Lösungsarchitekt at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $264,924. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei Ingram Micro gemeldet wurde, beträgt $92,702.

