Infront X Gehälter

Infront X's Gehaltsbereich reicht von $43,512 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Projektmanager am unteren Ende bis $181,090 für einen Produktmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Infront X. Zuletzt aktualisiert: 8/12/2025

$160K

Produktmanager
$181K
Projektmanager
$43.5K
Software-Ingenieur
$92.8K

Technischer Programm-Manager
$161K
FAQ

