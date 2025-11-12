Infosys Quality Assurance (QA) Software-Entwickler Gehälter in United States

Die Quality Assurance (QA) Software-Entwickler-Vergütung in United States bei Infosys reicht von $68.8K pro year für JL3B bis $104K pro year für JL5. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $81K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Infosyss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/12/2025

Stufenbezeichnung Gesamt Grundgehalt Aktien ( /yr ) Bonus JL3B Systems Engineer ( Einstiegslevel ) $68.8K $67.1K $500 $1.3K JL3A Senior Systems Engineer $ -- $ -- $ -- $ -- JL4 Technology Analyst $81.5K $81.5K $0 $0 JL5 Technology Lead $104K $102K $1.4K $714 Anzeigen 2 Weitere Stufen

+ $58K + $89K + $20K + $35K + $22K Don't get lowballed

Neueste Gehaltsangaben

​ Tabellenfilter Abonnieren Hinzufügen Vergütung hinzufügen Vergütung hinzufügen

Unternehmen Standort | Datum Hierarchieebene Tag Jahre Berufserfahrung Gesamt / Im Unternehmen Gesamtvergütung ( USD ) Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus Keine Gehälter gefunden Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Benachrichtigungen für neue Gehälter erhalten Daten exportierenOffene Stellen anzeigen

HR / Recruiting? Erstellen Sie ein interaktives Angebot

Vesting-Zeitplan Haupt 25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Aktienart Options Bei Infosys unterliegen Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 25.00 % jährlich )

Wie ist der Vesting-Plan bei Infosys ?

Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang Abonnieren Sie verifizierte Software-Ingenieur Angebote . Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren → E-Mail-Adresse eingeben E-Mail-Adresse eingeben Abonnieren Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.