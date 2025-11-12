Die Quality Assurance (QA) Software-Entwickler-Vergütung in United States bei Infosys reicht von $68.8K pro year für JL3B bis $104K pro year für JL5. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $81K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Infosyss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/12/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien ()
Bonus
JL3B
$68.8K
$67.1K
$500
$1.3K
JL3A
$ --
$ --
$ --
$ --
JL4
$81.5K
$81.5K
$0
$0
JL5
$104K
$102K
$1.4K
$714
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
|Keine Gehälter gefunden
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei Infosys unterliegen Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (25.00% jährlich)