Die Full-Stack Software-Entwickler-Vergütung in Pune Metropolitan Region bei Infosys reicht von ₹510K pro year für JL3B bis ₹1.07M pro year für JL5. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Pune Metropolitan Region beläuft sich auf ₹909K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Infosyss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/12/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien ()
Bonus
JL3B
₹494K
₹488K
₹0
₹6.5K
JL3A
₹610K
₹600K
₹0
₹10.4K
JL4
₹663K
₹652K
₹0
₹11.1K
JL5
₹1.07M
₹1.05M
₹11.1K
₹10.6K
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei Infosys unterliegen Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (25.00% jährlich)