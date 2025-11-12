Die Backend Software-Entwickler-Vergütung in Greater Bengaluru bei Infosys reicht von ₹622K pro year für JL3B bis ₹1.73M pro year für JL5. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Greater Bengaluru beläuft sich auf ₹969K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Infosyss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/12/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien ()
Bonus
JL3B
₹622K
₹622K
₹0
₹0
JL3A
₹659K
₹645K
₹0
₹14.8K
JL4
₹1.04M
₹1.01M
₹0
₹31.1K
JL5
₹1.73M
₹1.67M
₹29.7K
₹34.2K
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
|Keine Gehälter gefunden
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei Infosys unterliegen Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (25.00% jährlich)