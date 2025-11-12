Unternehmensverzeichnis
Infosys
Infosys Backend Software-Entwickler Gehälter in Canada

Die Backend Software-Entwickler-Vergütung in Canada bei Infosys reicht von CA$90.4K pro year für JL3B bis CA$104K pro year für JL5. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Canada beläuft sich auf CA$101K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Infosyss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/12/2025

Durchschnitt Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien ()
Bonus
JL3B
Systems Engineer(Einstiegslevel)
CA$90.4K
CA$90.4K
CA$0
CA$0
JL3A
Senior Systems Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JL4
Technology Analyst
CA$86.1K
CA$86.1K
CA$0
CA$0
JL5
Technology Lead
CA$104K
CA$104K
CA$420
CA$0
Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
Options

Bei Infosys unterliegen Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (25.00% jährlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Backend Software-Entwickler bei Infosys in Canada liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von CA$109,459. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Infosys für die Position Backend Software-Entwickler in Canada beträgt CA$100,792.

Weitere Ressourcen