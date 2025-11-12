Unternehmensverzeichnis
Infosys
Infosys UX-Designer Gehälter in New York City Area

Das mittlere UX-Designer-Vergütungspaket in New York City Area bei Infosys beläuft sich auf $90.7K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Infosyss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/12/2025

Median-Paket
Gesamt pro Jahr
$90.7K
Stufe
Senior
Grundgehalt
$90.7K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Jahre im Unternehmen
3 Jahre
Jahre Erfahrung
5 Jahre
Neueste Gehaltsangaben
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
Options

Bei Infosys unterliegen Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (25.00% jährlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen UX-Designer bei Infosys in New York City Area liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $190,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Infosys für die Position UX-Designer in New York City Area beträgt $90,000.

