Unternehmensverzeichnis
Infostretch
Arbeiten Sie hier? Ihr Unternehmen beanspruchen

Infostretch Gehälter

Infostretch's Gehaltsbereich reicht von $118,000 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $169,150 für einen Produktdesign-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Infostretch. Zuletzt aktualisiert: 8/11/2025

$160K

Werden Sie bezahlt, nicht ausgespielt

Wir haben Tausende von Angeboten verhandelt und erreichen regelmäßig Erhöhungen von 30.000€+ (manchmal 300.000€+). Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihr Lebenslauf überprüfen von den echten Experten - Recruiter, die es täglich machen.

Software-Ingenieur
Median $118K
Informationstechnologe (IT)
$136K
Produktdesign-Manager
$169K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Fehlt Ihre Position?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

The highest paying role reported at Infostretch is Produktdesign-Manager at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $169,150. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Infostretch is $135,675.

Empfohlene Jobs

    Keine empfohlenen Jobs für Infostretch gefunden

Verwandte Unternehmen

  • Laserfiche
  • Spireon
  • Genesys
  • Avanade
  • SAS Software
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Andere Ressourcen