Infor
Infor Software-Ingenieur Gehälter in Sri Lanka

Die Software-Ingenieur-Vergütung in Sri Lanka bei Infor beträgt LKR 2.78M pro year für Software Engineer. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Sri Lanka beläuft sich auf LKR 3.18M. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Infors Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/2/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Associate Software Engineer
(Einstiegslevel)
LKR --
LKR --
LKR --
LKR --
Software Engineer
LKR 2.78M
LKR 2.7M
LKR 18.5K
LKR 59.7K
Senior Software Engineer
LKR --
LKR --
LKR --
LKR --
Team Lead Software Engineer
LKR --
LKR --
LKR --
LKR --
Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Was sind die Karrierestufen bei Infor?

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei Infor in Sri Lanka liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von LKR 17,549,918. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Infor für die Position Software-Ingenieur in Sri Lanka beträgt LKR 3,105,675.

