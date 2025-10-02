Die Software-Ingenieur-Vergütung in Sri Lanka bei Infor beträgt LKR 2.78M pro year für Software Engineer. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Sri Lanka beläuft sich auf LKR 3.18M. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Infors Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/2/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Associate Software Engineer
LKR --
LKR --
LKR --
LKR --
Software Engineer
LKR 2.78M
LKR 2.7M
LKR 18.5K
LKR 59.7K
Senior Software Engineer
LKR --
LKR --
LKR --
LKR --
Team Lead Software Engineer
LKR --
LKR --
LKR --
LKR --
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
