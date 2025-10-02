Die Software-Ingenieur-Vergütung in Netherlands bei Infor beträgt €70.2K pro year für Senior Software Engineer. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Netherlands beläuft sich auf €64.9K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Infors Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/2/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Associate Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Software Engineer
€70.2K
€70.2K
€0
€0
Team Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
|Keine Gehälter gefunden
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***