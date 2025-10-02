Die Software-Ingenieur-Vergütung in Atlanta Area bei Infor reicht von $99.8K pro year für Software Engineer bis $131K pro year für Senior Software Engineer. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Atlanta Area beläuft sich auf $90K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Infors Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/2/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$99.8K
$99.8K
$0
$0
Senior Software Engineer
$131K
$131K
$0
$0
Team Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
|Keine Gehälter gefunden
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***