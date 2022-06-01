Unternehmensverzeichnis
Info-Tech Research Group
Info-Tech Research Group Gehälter

Info-Tech Research Group's Gehaltsbereich reicht von $31,990 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $119,710 für einen Vertrieb am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Info-Tech Research Group. Zuletzt aktualisiert: 8/11/2025

$160K

Projektmanager
Median $102K
Unternehmensberater
$61.7K
Vertrieb
$120K

Software-Ingenieur
$32K
FAQ

The highest paying role reported at Info-Tech Research Group is Vertrieb at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $119,710. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Info-Tech Research Group is $81,643.

Andere Ressourcen