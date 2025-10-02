Die Software-Ingenieur-Vergütung in Greater Delhi Area bei Info Edge reicht von ₹1.8M pro year für Senior Software Engineer bis ₹4.88M pro year für Tech Lead/Team Lead. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Greater Delhi Area beläuft sich auf ₹2.01M. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Info Edges Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/2/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.8M
₹1.69M
₹0
₹116K
Lead Engineer
₹2.06M
₹1.97M
₹0
₹89.8K
Tech Lead/Team Lead
₹4.88M
₹4.09M
₹509K
₹281K
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
|Keine Gehälter gefunden
