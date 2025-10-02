Unternehmensverzeichnis
Info Edge
Info Edge Software-Ingenieur Gehälter in Greater Delhi Area

Die Software-Ingenieur-Vergütung in Greater Delhi Area bei Info Edge reicht von ₹1.8M pro year für Senior Software Engineer bis ₹4.88M pro year für Tech Lead/Team Lead. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Greater Delhi Area beläuft sich auf ₹2.01M. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Info Edges Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/2/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Software Engineer
(Einstiegslevel)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.8M
₹1.69M
₹0
₹116K
Lead Engineer
₹2.06M
₹1.97M
₹0
₹89.8K
Tech Lead/Team Lead
₹4.88M
₹4.09M
₹509K
₹281K
₹13.94M

Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Was sind die Karrierestufen bei Info Edge?

Enthaltene Titel

Backend-Softwareentwickler

Full-Stack-Softwareentwickler

Qualitätssicherungs-Softwareentwickler (QS)

FAQ

The highest paying salary package reported for a Software-Ingenieur at Info Edge in Greater Delhi Area sits at a yearly total compensation of ₹4,877,530. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Info Edge for the Software-Ingenieur role in Greater Delhi Area is ₹2,065,751.

