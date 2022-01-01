Unternehmensverzeichnis
Infinidat
Infinidat Gehälter

Infinidats Gehaltsbereich reicht von $35,638 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Kundenservice-Operations in Israel am unteren Ende bis $111,440 für einen Marketing in United States am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Infinidat. Zuletzt aktualisiert: 9/13/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $84.3K

Backend-Softwareentwickler

Business-Analyst
$93.5K
Kundenservice-Operations
$35.6K

Marketing
$111K
FAQ

The highest paying role reported at Infinidat is Marketing at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $111,440. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Infinidat is $88,927.

