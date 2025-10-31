Unternehmensverzeichnis
Indus Valley Partners
Indus Valley Partners Lösungsarchitekt Gehälter

Die durchschnittliche Lösungsarchitekt-Gesamtvergütung in India bei Indus Valley Partners reicht von ₹509K bis ₹708K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Indus Valley Partnerss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/31/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

₹545K - ₹642K
India
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
₹509K₹545K₹642K₹708K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Was sind die Karrierestufen bei Indus Valley Partners?

Enthaltene Titel

Datenarchitekt

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Lösungsarchitekt bei Indus Valley Partners in India liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von ₹708,275. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Indus Valley Partners für die Position Lösungsarchitekt in India beträgt ₹508,505.

