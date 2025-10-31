Die durchschnittliche Lösungsarchitekt-Gesamtvergütung in India bei Indus Valley Partners reicht von ₹509K bis ₹708K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Indus Valley Partnerss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/31/2025
Durchschnittliche Gesamtvergütung
Lade deine Freunde und Community ein, ihre Gehälter anonym in unter 60 Sekunden hinzuzufügen. Mehr Daten bedeuten bessere Einblicke für Jobsuchende wie dich und unsere Community!
Enthaltene TitelNeuen Titel einreichen