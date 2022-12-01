Unternehmensverzeichnis
IndiaMART
IndiaMART Gehälter

IndiaMART's Gehaltsbereich reicht von $6,585 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Vertrieb am unteren Ende bis $28,744 für einen Produktmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von IndiaMART. Zuletzt aktualisiert: 8/19/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $13.8K

Full-Stack-Softwareingenieur

Backend-Softwareingenieur

Produktmanager
Median $28.7K
Vertrieb
$6.6K

Risikokapitalgeber
$11.8K
FAQ

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij IndiaMART is Produktmanager met een jaarlijkse totale vergoeding van $28,744. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij IndiaMART is $12,839.

