Indeed Software-Engineering-Manager Gehälter in Phoenix Area

Das mittlere Software-Engineering-Manager-Vergütungspaket in Phoenix Area bei Indeed beläuft sich auf $295K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Indeeds Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/1/2025

Median-Paket Indeed Software Engineering Manager Phoenix, AZ Gesamt pro Jahr $295K Stufe L3 Grundgehalt $163K Stock (/yr) $110K Bonus $22K Jahre im Unternehmen 3 Jahre Jahre Erfahrung 15 Jahre

$160K Bezahlt werden, nicht ausgenutzt Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.

Neueste Gehaltsangaben

​ Tabellenfilter Abonnieren Hinzufügen Vergütung hinzufügen Vergütung hinzufügen

Unternehmen Standort | Datum Hierarchieebene Tag Jahre Berufserfahrung Gesamt / Im Unternehmen Gesamtvergütung ( USD ) Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus Keine Gehälter gefunden Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Benachrichtigungen für neue Gehälter erhalten Daten exportierenOffene Stellen anzeigen

HR / Recruiting? Erstellen Sie ein interaktives Angebot

Vesting-Zeitplan Haupt Alternative 1 25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Aktienart RSU Bei Indeed unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 6.25 % vierteljährlich )

25 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 6.25 % vierteljährlich )

25 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 6.25 % vierteljährlich ) RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries. 33.3 % JAHR 1 33.3 % JAHR 2 33.4 % JAHR 3 Aktienart RSU Bei Indeed unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan: 33.3 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 33.30 % jährlich )

33.3 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 8.32 % vierteljährlich )

33.4 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 8.35 % vierteljährlich ) RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

Wie ist der Vesting-Plan bei Indeed ?

Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang Abonnieren Sie verifizierte Software-Engineering-Manager Angebote . Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren → E-Mail-Adresse eingeben E-Mail-Adresse eingeben Abonnieren Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.