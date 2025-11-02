Unternehmensverzeichnis
Die durchschnittliche Kundenservice-Gesamtvergütung in India bei Indeed reicht von ₹769K bis ₹1.12M pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Indeeds Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/2/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

₹882K - ₹1.01M
India
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
₹769K₹882K₹1.01M₹1.12M
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Indeed unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

JAHR 1

33.3%

JAHR 2

33.4%

JAHR 3

Aktienart
RSU

Bei Indeed unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 33.3% werden unverfallbar im 1st-JAHR (33.30% jährlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (8.32% vierteljährlich)

  • 33.4% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (8.35% vierteljährlich)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Kundenservice bei Indeed in India liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von ₹1,119,704. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Indeed für die Position Kundenservice in India beträgt ₹768,610.

