Die durchschnittliche Geschäftsentwicklung-Gesamtvergütung in United States bei Indeed reicht von $118K bis $171K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Indeeds Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/2/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung $134K - $156K United States Übliche Spanne Mögliche Spanne $118K $134K $156K $171K Übliche Spanne Mögliche Spanne

Vesting-Zeitplan Haupt Alternative 1 25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Aktienart RSU Bei Indeed unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 6.25 % vierteljährlich )

25 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 6.25 % vierteljährlich )

25 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 6.25 % vierteljährlich ) RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries. 33.3 % JAHR 1 33.3 % JAHR 2 33.4 % JAHR 3 Aktienart RSU Bei Indeed unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan: 33.3 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 33.30 % jährlich )

33.3 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 8.32 % vierteljährlich )

33.4 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 8.35 % vierteljährlich ) RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

Wie ist der Vesting-Plan bei Indeed ?

