Das mittlere Geschäftsabläufe-Vergütungspaket bei Indeed beläuft sich auf $140K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Indeeds Gesamtvergütungspakete an.

Median-Paket
company icon
Indeed
Business Operations
New York, NY
Gesamt pro Jahr
$140K
Stufe
L3
Grundgehalt
$140K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Jahre im Unternehmen
3 Jahre
Jahre Erfahrung
5 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei Indeed?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Neueste Gehaltsangaben
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Indeed unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

JAHR 1

33.3%

JAHR 2

33.4%

JAHR 3

Aktienart
RSU

Bei Indeed unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 33.3% werden unverfallbar im 1st-JAHR (33.30% jährlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (8.32% vierteljährlich)

  • 33.4% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (8.35% vierteljährlich)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Geschäftsabläufe bei Indeed liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $228,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Indeed für die Position Geschäftsabläufe beträgt $115,000.

