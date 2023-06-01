Unternehmensverzeichnis
Improved Nature
    • Über uns

    This company provides plant-based, meat-free products that are nutritious, sustainable, and high quality. Their products offer the same protein as meat without the fat and are easy to prepare.

    2015
    Gründungsjahr
    126
    Anzahl Mitarbeiter
    $10M-$50M
    Geschätzter Umsatz
    Hauptsitz

    Weitere Ressourcen