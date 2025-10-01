Unternehmensverzeichnis
Impossible Foods
Impossible Foods Chemieingenieur Gehälter in San Francisco Bay Area

Die durchschnittliche Chemieingenieur-Gesamtvergütung in San Francisco Bay Area bei Impossible Foods reicht von $177K bis $259K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Impossible Foodss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/1/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$204K - $232K
United States
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$177K$204K$232K$259K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

$160K

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
Options

Bei Impossible Foods unterliegen Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (25.00% jährlich)



FAQ

Weitere Ressourcen