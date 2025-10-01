Unternehmensverzeichnis
Imply
Imply Software-Engineering-Manager Gehälter in San Francisco Bay Area

Die durchschnittliche Software-Engineering-Manager-Gesamtvergütung in San Francisco Bay Area bei Imply reicht von $344K bis $502K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Implys Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/1/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$395K - $451K
United States
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$344K$395K$451K$502K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

$160K

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Imply unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



FAQ

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Software-Engineering-Manager hos Imply in San Francisco Bay Area ligger på en årlig samlet kompensation på $501,500. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Imply for Software-Engineering-Manager rollen in San Francisco Bay Area er $344,250.

Weitere Ressourcen