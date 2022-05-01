Unternehmensverzeichnis
Imperva
Imperva Gehälter

Impervas Gehaltsbereich reicht von $64,000 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Cybersicherheitsanalyst am unteren Ende bis $217,080 für einen Produktmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Imperva. Zuletzt aktualisiert: 9/13/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $117K
Kundenservice
$161K
Marketing-Operations
$189K

Produktdesigner
$141K
Produktmanager
$217K
Vertriebsingenieur
$209K
Cybersicherheitsanalyst
$64K
Software-Engineering-Manager
$135K
Lösungsarchitekt
$132K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei Imperva ist Produktmanager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $217,080. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Imperva beträgt $141,158.

