Imperva Gehälter

Impervas Gehaltsbereich reicht von $64,000 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Cybersicherheitsanalyst am unteren Ende bis $217,080 für einen Produktmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Imperva . Zuletzt aktualisiert: 9/13/2025