Die durchschnittliche Unternehmensanalyst-Gesamtvergütung in Germany bei ImmoScout24 reicht von €52.8K bis €72K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für ImmoScout24s Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/6/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$65.1K - $78.7K
Germany
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$60.8K$65.1K$78.7K$83K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Beitragen
Was sind die Karrierestufen bei ImmoScout24?

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Unternehmensanalyst bei ImmoScout24 in Germany liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von €72,011. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei ImmoScout24 für die Position Unternehmensanalyst in Germany beträgt €52,767.

