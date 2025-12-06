Unternehmensverzeichnis
Immigram
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
Immigram Projektmanager Gehälter

Die durchschnittliche Projektmanager-Gesamtvergütung in Armenia bei Immigram reicht von AMD 9.54M bis AMD 13.61M pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Immigrams Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/6/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$28.6K - $33.5K
Armenia
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$25K$28.6K$33.5K$35.6K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Was sind die Karrierestufen bei Immigram?

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Projektmanager bei Immigram in Armenia liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von AMD 13,606,521. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Immigram für die Position Projektmanager in Armenia beträgt AMD 9,536,194.

