Die durchschnittliche Software-Engineering-Manager-Gesamtvergütung in United Kingdom bei Immersive Labs reicht von £66.7K bis £94.8K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Immersive Labss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/2/2025
Durchschnittliche Gesamtvergütung
Lade deine Freunde und Community ein, ihre Gehälter anonym in unter 60 Sekunden hinzuzufügen. Mehr Daten bedeuten bessere Einblicke für Jobsuchende wie dich und unsere Community!