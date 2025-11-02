Unternehmensverzeichnis
Immersive Labs
Immersive Labs Software-Engineering-Manager Gehälter

Die durchschnittliche Software-Engineering-Manager-Gesamtvergütung in United Kingdom bei Immersive Labs reicht von £66.7K bis £94.8K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Immersive Labss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/2/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

£75.5K - £86K
United Kingdom
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
£66.7K£75.5K£86K£94.8K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Engineering-Manager bei Immersive Labs in United Kingdom liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von £94,831. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Immersive Labs für die Position Software-Engineering-Manager in United Kingdom beträgt £66,703.

