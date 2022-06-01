Immersive Labs Gehälter

Immersive Labss Gehaltsbereich reicht von $55,900 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur in Australia am unteren Ende bis $106,693 für einen Software-Engineering-Manager in United Kingdom am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Immersive Labs . Zuletzt aktualisiert: 11/25/2025