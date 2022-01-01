Unternehmensverzeichnis
iManage
iManage Gehälter

iManages Gehaltsbereich reicht von $121,390 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Information Technologist (IT) am unteren Ende bis $426,629 für einen Vertrieb am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von iManage. Zuletzt aktualisiert: 10/20/2025

Software-Ingenieur
Median $176K
Cybersecurity Analyst
Median $128K
Produktmanager
Median $130K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Kundenservice
$139K
Datenwissenschaftler
$125K
Information Technologist (IT)
$121K
Vertrieb
$427K
Software-Engineering-Manager
$129K
Die bestbezahlte Position bei iManage ist Vertrieb at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $426,629. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei iManage beträgt $129,551.

