Illumio
Illumio Software-Engineering-Manager Gehälter in San Francisco Bay Area

Die durchschnittliche Software-Engineering-Manager-Gesamtvergütung in San Francisco Bay Area bei Illumio reicht von $213K bis $309K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Illumios Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/1/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$242K - $281K
United States
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$213K$242K$281K$309K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

$160K

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Illumio unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Engineering-Manager bei Illumio in San Francisco Bay Area liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $309,400. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Illumio für die Position Software-Engineering-Manager in San Francisco Bay Area beträgt $213,200.

Weitere Ressourcen