ideas42
    ideas42 is a nonprofit that uses the insights of behavioral science—which helps us understand the choices and decisions people make—to design innovative solutions to social problems at scale.

    ideas42.org
    2008
    136
    $100M-$250M
