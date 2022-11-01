Unternehmensverzeichnis
ICONMA
ICONMA Gehälter

ICONMAs Gehaltsbereich reicht von $80,621 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Projektmanager am unteren Ende bis $157,080 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von ICONMA. Zuletzt aktualisiert: 10/17/2025

Produktmanager
$83.6K
Projektmanager
$80.6K
Vertrieb
$153K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Software-Ingenieur
$157K
UX-Forscher
$129K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei ICONMA ist Software-Ingenieur at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $157,080. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei ICONMA beträgt $129,350.

