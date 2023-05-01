Unternehmensverzeichnis
ICON
ICON Gehälter

ICONs Gehaltsbereich reicht von $94,097 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Projektmanager am unteren Ende bis $173,400 für einen Produktmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von ICON. Zuletzt aktualisiert: 10/17/2025

Regelungstechniker
$136K
Datenwissenschaftler
$119K
Maschinenbauingenieur
$129K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Produktdesigner
$119K
Produktmanager
$173K
Projektmanager
$94.1K
Software-Ingenieur
$114K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei ICON ist Produktmanager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $173,400. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei ICON beträgt $119,400.

