Humi Software-Engineering-Manager Gehälter

Die durchschnittliche Software-Engineering-Manager-Gesamtvergütung in Canada bei Humi reicht von CA$211K bis CA$295K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Humis Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/7/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$166K - $193K
Canada
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$153K$166K$193K$214K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Was sind die Karrierestufen bei Humi?

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Engineering-Manager bei Humi in Canada liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von CA$294,739. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Humi für die Position Software-Engineering-Manager in Canada beträgt CA$210,528.

