Human Interest Technischer Programmmanager Gehälter

Die durchschnittliche Technischer Programmmanager-Gesamtvergütung in United States bei Human Interest reicht von $176K bis $246K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Human Interests Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/7/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung $189K - $223K United States Übliche Spanne Mögliche Spanne $176K $189K $223K $246K Übliche Spanne Mögliche Spanne

Vesting-Zeitplan Haupt 25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Bei Human Interest unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 2.08 % monatlich )

