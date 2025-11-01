Die durchschnittliche Geschäftsentwicklung-Gesamtvergütung in United States bei Horizon Industries reicht von $50.6K bis $70.8K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Horizon Industriess Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/1/2025
Durchschnittliche Gesamtvergütung
Lade deine Freunde und Community ein, ihre Gehälter anonym in unter 60 Sekunden hinzuzufügen. Mehr Daten bedeuten bessere Einblicke für Jobsuchende wie dich und unsere Community!